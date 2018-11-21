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05:55 21.11.2018

Взрывотехники уничтожили 7 боеприпасов времен Второй мировой войны - ГСЧС

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Взрывотехники уничтожили 7 боеприпасов времен Второй мировой войны - ГСЧС

Саперы Главного управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Кировоградской области уничтожили 7 боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 ноября специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Кировоградской области провели мероприятия по уничтожению 7 артснарядов времен Второй мировой войны. Из них - 3 артснаряда калибра 76 мм были обнаружены возле с. Дмитровка и 4 артснаряд калибра 122, 105 и 88 мм - в лесополосе за пределами с. Гостеприимное Знаменского района" – говорится в сообщении, на официальном  сайте ГСЧС во вторник вечером.

Теги: #гсчс #саперы #украина #кировоградская
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