Взрывотехники уничтожили 7 боеприпасов времен Второй мировой войны - ГСЧС

Саперы Главного управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Кировоградской области уничтожили 7 боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 ноября специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Кировоградской области провели мероприятия по уничтожению 7 артснарядов времен Второй мировой войны. Из них - 3 артснаряда калибра 76 мм были обнаружены возле с. Дмитровка и 4 артснаряд калибра 122, 105 и 88 мм - в лесополосе за пределами с. Гостеприимное Знаменского района" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник вечером.