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03:28 21.11.2018

Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность незаконно приватизированный хлебокомбинат

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Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность незаконно приватизированный хлебокомбинат

Прокуратура Харьковской области обратилась в суд с исковым заявлением о возвращении в государственную собственность имущественного комплекса комбината хлебопродуктов общей площадью 11,5 тыс.кв.м и стоимостью более 3 млн грн.

"В 2011 году имущественный комплекс комбината был передан в ведение одного из государственных ПАО. Предприятие имело право пользоваться комплексом, однако не распоряжаться имуществом. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, хлебокомбинат относится к объектам госсобственности, не подлежащих приватизации. Несмотря на это, в 2016 году через нотариуса право частной собственности на имущественный комплекс было зарегистрировано на ПАО", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Чтобы отменить решение о незаконной приватизации комбината, прокуратура обратилась в суд с требованием о возврате комплекса государству.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о Харьковском комбинате хлебопродуктов №2.

 

Теги: #хлебокомбинат #украина #суд #харьков
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