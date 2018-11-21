Прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность незаконно приватизированный хлебокомбинат

Прокуратура Харьковской области обратилась в суд с исковым заявлением о возвращении в государственную собственность имущественного комплекса комбината хлебопродуктов общей площадью 11,5 тыс.кв.м и стоимостью более 3 млн грн.

"В 2011 году имущественный комплекс комбината был передан в ведение одного из государственных ПАО. Предприятие имело право пользоваться комплексом, однако не распоряжаться имуществом. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, хлебокомбинат относится к объектам госсобственности, не подлежащих приватизации. Несмотря на это, в 2016 году через нотариуса право частной собственности на имущественный комплекс было зарегистрировано на ПАО", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Чтобы отменить решение о незаконной приватизации комбината, прокуратура обратилась в суд с требованием о возврате комплекса государству.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о Харьковском комбинате хлебопродуктов №2.