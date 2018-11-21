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02:13 21.11.2018

Во Франции стартует Неделя украинского кино "Украина в фокусе"

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Во Франции стартует Неделя украинского кино "Украина в фокусе"

С 22 ноября по 1 декабря в Страсбурге (Франция) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино состоится Неделя украинского кино "Украина в фокусе", сообщает пресс-служба Госкино Украины.

В рамках мероприятия 5 украинских полнометражных лент будут показаны в одном из старейших кинотеатров Европы – "Одиссей". Этот культурный проект организован при поддержке постоянного представительства Украины при Совете Европы и Госкино Украины. Соорганизатором и партнером мероприятия  выступает Одесский международный кинофестиваль.

"В программу мероприятий дней украинского кино в Страсбурге мы выбрали фильмы разные как по жанрам, так и по проблематике. Кино отражает реальность, и для нас очень важно показать зрителям за рубежом то, что нас беспокоит, и какой в действительности является современная Украина" - отметил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко:

По словам генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич - "украинский кинематограф пока еще недостаточно известен и востребован в Европе. Но в прошлом году именно на этом мероприятии мы увидели большой интерес к Украине в целом и в нашем кинематографе в частности".

В программе фестиваля собраны лучшие новые украинские фильмы разных жанров. Открывать неделю украинского кино во Франции будет фильм "Донбасс" Сергея Лозницы - претендент от Украины на получение премии "Оскар" и обладатель премии за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 2018".

Теги: #франция #украина #кино
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