Адвокаты Трампа предоставили спецпрокурору Мюллеру ответы на его вопросы

Адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, об этом сообщило агентство Associated Press.

Адвокат американского президента Джей Секулов заявил агентству, что ответы были предоставлены во вторник.

Эта часть допроса касалась общих тем. В частности, Трамп ответил на вопросы: "Координировалась ли его предвыборная кампания Россией?" и "Препятствовал ли он правосудию?"

Трамп на прошлой неделе заявил журналистам, что отвечает на все вопросы Мюллера самостоятельно.

Спецпрокурор Мюллер занимается расследованием якобы имевших место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ.