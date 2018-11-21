Спасатели ликвидировали масштабный пожар в загородном комплексе "Била хата" под Харьковом

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в понедельник поздно вечером на территории загородного комплекса "Била хата" в с.Коропово Змиевского района Харьковской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:05 понедельника. "На момент прибытия подразделения ГСЧС огонь охватил территорию частного двора вместе с сооружениями и постройками на общей площади 400 кв.м. Горела крыша одноэтажного дома, крыша двухэтажной хозяйственной постройки на площадях около 100 кв.м. каждая, а также декоративные элементы ландшафтного дизайна, выполненные преимущественно из древесины и тростника, на площади 200 кв.м", - сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

С учетом большой площади пожара, большой горючей загрузки и угрозы другим объектам, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы. К тушению пожара привлекли в общей сложности 5 пожарных автоцистерн и 24 спасателя подразделений ГСЧС из Змиева и Харькова, а также добровольную пожарную команду Змиевского лесхоза.

В 00:08 вторника огонь был взят под контроль, и угроза соседним зданиям была ликвидирована. Окончательная ликвидация всех очагов горения произошла в 3:24.

Причина возникновения пожара устанавливается.