Мэй в среду обсудит Brexit в Брюсселе с Юнкером

Премьер-Министр Великобритании Тереза Мэй в среду встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, где они обсудят Brexit.

Как сообщили британские СМИ со ссылкой на пресс-службу британского премьера, "в рамках продолжающихся переговоров по будущей основе (отношений ЕС и Великобритании - ИФ), премьер-министр Тереза Мэй отправится в Брюссель в среду вечером для встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером".

Перед поездкой в Брюсселе во вторник у Т.Мэй запланировано заседание кабмина, участники которого, как ожидается, будут давить на премьера, чтобы она возобновила переговоры по ряду положений проекта соглашения по Brexit.

Т.Мэй в минувшее воскресенье сообщала, что на этой неделе она отправится с визитом в Брюссель для обсуждения Brexit.

Выступая 19 ноября перед участниками конфедерации британской промышленности (CBI), Т.Мэй заявила, что процесс Brexit не должен был быть простым, но она намерена достигнуть сделки по выходу из ЕС.

Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако проект соглашения, несмотря на поддержку со стороны правительства, был воспринят без особого оптимизма, как в ЕС, так и в Великобритании