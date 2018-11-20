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23:32 20.11.2018

Женщины составляют 67% экономически активного населения Украины - Климпуш-Цинцадзе

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Женщины составляют 67% экономически активного населения Украины - Климпуш-Цинцадзе

Женщины составляют 67% экономически активного, трудоспособного населения Украины, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Женщины составляют 55% населения Украины, более того, 67% трудоспособного, экономически активного населения Украины составляют женщины. При этом 60% из них - с высшим образованием. Это значит, что, привлекая такой трудовой ресурс, мы можем реализовать потенциальный рост бизнеса и поднять ВВП Украины", - сказала она, выступая на ежегодной встрече представителей Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.

При этом И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что правительство впервые за всю историю Украины сделало политику гендерного равенства своим приоритетом.

Теги: #правительство #украина #гендерное_равенство
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