Минюст вернул Мамаю право подписи городского головы - СМИ

Согласно с выпиской из госреестра - Александр Мамай фактически снова стал мэром, но с ограничениями, которые связаны, вероятно, с решением Печерского райсуда Киева.

Мамай Александр Федорович имеет право подписывать документы от имени юридического лица - Полтавского городского совета, свидетельствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, по состоянию на 20 ноября 2018, сообщает poltava.to

Выдержка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.11.2018

Впрочем, в реестре указано, что существует «ограничение по закону». О чем может свидетельствовать это «ограничение»? Возможно, это связано с решением Печерского райсуда Киева от 18 октября 2018 года. Тогда судья Галина Матийчук рассмотрела ходатайство, согласованное прокурором Генеральной прокуратуры Украины, о наложении ареста на имущество в уголовном производстве от 19 сентября 2018 года.

В обосновании ходатайства указано, что «в целях воспрепятствования возможности принятия незаконных решений относительно Полтавского городского совета, дальнейшей смены руководства Полтавского городского совета, внесение изменений в учредительные документы указанного органа местного самоуправления ...», возникла необходимость на время досудебного расследования наложить арест на корпоративные права Полтавского горсовета.

Суд принял следующее решение:

- наложить арест на корпоративные права Полтавского городского совета, а именно: запретить государственному регистратору вносить изменения, связанные с изменением руководителя (подписанта), изменением адреса, и других возможных действий, которые могут привести к потере и растрате имущества органа местного самоуправления.

Напомним, 20 сентября 2018 Лариса Царенко, начальник отдела государственной регистрации юридических лиц управления государственной регистрации исполнительного комитета Полтавского горсовета, внесла изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Согласно с ними Полтавский городской совет возглавил Александр Шамота.

Напомним также, что Полтавский окружной админсуд рассмотрит дело по иску Александра Мамая до конца января 2019 года.

21 ноября состоится заседание Полтавского исполкома, на котором должен председательствовать секретарь городского совета и и.о. городского головы Александр Шамота. Интересно, не проявит ли себя там Александр Мамай (сам или косвенно), имея юридически статус подписанта и фактически городского головы?