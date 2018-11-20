События

22:59 20.11.2018

Трое участников конфликта с правоохранителями на трассе Киев-Чоп задержаны – полиция

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Трое участников конфликта с правоохранителями на трассе Киев-Чоп задержаны – полиция

20 ноября около 19:00 во время акции протеста, вблизи Ровно между митингующими и полицейскими возник конфликт, в результате которого пострадали двое полицейских, а троих митингующих доставили в Ровенское районное отделение полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"По предварительной информации, во время регулирования патрульным полицейским дорожного движения один из протестующих нарушил требование покинуть проезжую часть и ударил полицейского в лицо, и сорвал радиостанцию" – говорится в сообщении на сайте ГУ НП в Ровенской области.

Полицейские задержали троих участников драки и доставили их в Ровенское районное отделение для установления личных данных. После дачи объяснений задержанных отпустили.

Двое пострадавших патрульных отделались легкими ушибами. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

"По факту насилия в отношении работников правоохранительных органов следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 УК Украины. Кроме того, в полиции проводят служебное расследование относительно правомерности действий сотрудников полиции по отношению к митингующим" – отметили в полиции.

По состоянию на 20:30 движение на автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе разблокировано.

Теги: #полицейские #митингующие #ровенская #украина #конфликт
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