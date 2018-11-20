События

19:58 20.11.2018

В 2019 году региональные представительства омбудсмена появятся в каждой области Украины – Денисова

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В 2019 году региональные представительства омбудсмена появятся в каждой области Украины – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о планах расширения региональной сети представительств омбудсмена в 2019 году.

"Со следующего года мы расширяем региональную сеть представительств уполномоченного по правам человека. С 2019 года такие представительства будут открыты в каждой области", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке во вторник после встречи с докладчиками мониторинговой миссии ПАСЕ.

Л.Денисова также рассказала докладчикам миссии о том, что весной 2019 года в Украине будут работать 17 общественных мониторов, которые будут следить за соблюдением прав избирателей на президентских выборах.

"Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве с Гражданской сетью "Опора", который я подписала летом этого года. Во время президентских выборов мы совместно с "Опорой" будем анализировать деятельность правоохранительных органов и судов по расследованию избирательных преступлений. Кроме того, общественные мониторы будут работать с электоратом по защите их прав во всех регионах Украины", - поделилась планами омбудсмен.

По ее словам, после президентских выборов будет проведено дополнительное обучение для таких мониторов и, при необходимости, увеличено их количество во время парламентских выборов осенью 2019 года.

Теги: #рада #денисова
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