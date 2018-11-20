Закон о прилегающей зоне Украины позволит кораблям морской охраны и ВМС проверять подозрительные суда в 24 милях от береговой линии – нардеп Фриз

Принятие закона о прилегающей зоне Украины (№8361) позволит кораблям морской охраны и Военно-морских сил проверять подозрительные суда не в пределах 12-мильной зоны, как сейчас, а в 24 милях от береговой линии, рассказала народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Как сообщает во вторник пресс-служба партии БПП, И.Фриз, которая является автором данного проекта закона, рассказала газете "Факты", что с принятием его зона контроля Украины в Черном море увеличится с 12 до 24 миль.

"Этот проект закона был основан в сотрудничестве с представителями морских охранных подразделений, с целью расширения возможностей наших пограничников и Военно-морских сил Украины в борьбе с нелегальными заходами в закрытые украинской властью порты в Крыму и улучшения ситуации в северо-западной акватории Черного моря еще в прошлом 2017 году. С тех пор мы создали рабочую группу, чтобы нормы законопроекта отвечали интересам всех сторон: Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства обороны и Государственной пограничной службы", - рассказала И.Фриз.

По словам народного депутата, после введения в действие этого закона, украинские пограничники и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получат законную возможность контроля не только по нормам Международной конвенции по морскому праву 1982 года, но и в соответствии с национальным законодательством. Это позволит устранить любые возможности для обжалования таких действий со стороны нарушителей и юридически закрепить то, что дает ратификация Конвенции в законодательстве Украины.

"Корабли морской охраны, а в некоторых случаях и ВМС, смогут осуществить проверку судов, по которым существует подозрение в нарушениях фискальных, таможенных, экологических или миграционных правил не в пределах 12-мильной зоны, как это происходит сейчас, а в 24 милях от береговой линии", - сказала И.Фриз

Депутат подчеркнула, что у Украины есть четкая задача – обеспечение национальных интересов и национальной безопасности, в частности, на море.

"Много лет назад мы ратифицировали Конвенцию, но не воспользовались возможностями, которые могли быть", - отметила она.

Кроме того, по словам парламентария, несмотря на возможные провокации со стороны России, Украина имеет достаточно прочные позиции в Черном море.

"Провокации, безусловно, будут… Но вряд ли военные корабли России станут умышленно попадать в 24-мильную зону… Не думаю, что будет какая-то вооруженная эскалация. Россия не рискнет соперничать с военно-морским флотом НАТО – нашими союзниками", - резюмировала И.Фриз.