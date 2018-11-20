В ОЗХО проголосовали против всех предложенных РФ поправок к проекту бюджета

Участники генеральной конференции ОЗХО во вторник отклонили все три предложенные РФ и Ираном поправки к проекту бюджета организации.

Трансляция голосования велась на сайте организации. Ни одно из предложений о поправках не набрали необходимых для одобрения двух третей голосов участвовавших в голосовании делегатов. Голосование проводилось по каждой из трех поправок по отдельности.

Российско-иранские предложения вызывали недовольство западных стран. В понедельник на генконференции представители США, Канады и ряда других стран предупредили, что российско-иранские предложения нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО, который в случае начала работы будет использоваться для определения авторов химатак. Принципиальное решение о создании такого механизма было принято в июне 2018 года

В британском постпредстве при ОЗХО приветствовали такой результат. "Это хороший результат. Поправки подорвали бы способность ОЗХО выявлять виновных в применении химического оружия в Сирии", - отмечается на странице постпредства в твиттере.

Проект бюджета одобрен

Между тем участники генеральной конференции ОЗХО одобрили во вторник проект бюджета, предусматривающий, в частности, выделение средств на работу механизма по определению виновных в химатаках.

Из 126 присутствующих на конференции делегатов при необходимом большинстве в 84 голоса 99 проголосовали "за" - 27, включая Россию, высказались "против".

Участники голосования, поддержавшие проект, аплодисментами встретили объявление официальных результатов.

До сих пор в ОЗХО принимали бюджеты без голосования - основываясь на консенсусе между всеми странами. Но на этот раз возникли споры по поводу атрибутивных функций организаций. Стороны не смогли прийти к консенсусу, и потому пришлось вынести проект бюджета на голосование.