События

19:54 20.11.2018

Пожар на крупном газохранилище в Венгрии потушен спустя девять часов

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Пожар на втором по размеру газовом хранилище Венгрии вблизи Хайдусобосло (Hajduszoboszlo) продолжался почти девять часов.

Владелец хранилища компания Magyar Foldgaztarolo Zrt сообщает, что пожар, начавшийся в 04:25 утра по местному времени , был потушен в 13:15.

Как сообщалось, утечка газа с последующим возгоранием произошла на газопроводе газосборного коллектора.

Теперь задача газовиков - оценить ущерб и приступать к восстановлению объекта как можно скорее. Ремонт и замена поврежденного оборудования, согласно первым оценкам, займет несколько недель, отмечает Magyar Foldgaztarolo. Причину пожара предстоит установить позднее.

Ответственность за снабжение потребителей будет перераспределена между тремя другими хранилищами в стране.

Хранилище Hajduszoboszlo создано на базе истощенного газового месторождения. Его мощность составляет 1,64 млрд куб. м активного газа, максимальная суточная производительность - 19,8 млн куб. м в сутки.

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Интерфакс-Украина
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