Суд в Москве назначил 200 часов обязательных работ бывшей жене Джигарханяна за незаконную слежку за мужем

Мировой участок 310 Останкинского района Москвы приговорил к 200 часам обязательных работ бывшую супругу артиста Армена Джигарханяна - Виталину Цымбалюк-Романовскую за нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Приговором мирового суда Цымбалюк-Романовская признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ", - сообщили "Интерфаксу" в Останкинском суде столицы во вторник.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск артиста о компенсации морального вреда на несколько миллионов рублей, взыскав в его пользу с бывшей супруги 200 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра А.Джигарханяна бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения за супругом.

Впоследствии, согласно фабуле дела, запись, сделанная скрытой камерой и содержащая личную тайну, была продемонстрирована в эфире одного из центральных телеканалов.

Мировой суд Кунцевского района Москвы 27 ноября 2017 года расторг брак А.Джигарханяна и В.Цымбалюк-Романовской.