Относительная тишина сохранялась на линии столкновения на Донбассе во вторник

В пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) констатируют, что во вторник на линии столкновения сохранялась относительная тишина, огневая активность противника зафиксирована в районе н.п. Пески на Донецком направлении.

"На протяжении суток, по состоянию на 18 часов, вдоль линии столкновения сохранялась относительная тишина. Огневая активность врага отмечена на Донецком направлении в районе населенного пункта Пески. (…) В результате боевых действий потерь среди личного состава объединенных сил не допущено", - говорится в сводке на странице пресс-центра в Фейсбуке.

В штабе подчеркнули, что подразделения объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, контролируют ситуацию в районе проведения операции и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.