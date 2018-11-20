События

17:52 20.11.2018

В Изюме посыпавший дорогу трактор наехал на 7 легковушек и полицейское авто

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В Изюме посыпавший дорогу трактор наехал на 7 легковушек и полицейское авто

В г.Изюме Харьковской области водитель трактора коммунального предприятия, посыпавшего дорогу, не справился с управлением и наехал на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла во вторник в 10:55.

"В результате ДТП никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал наряд патрульной полиции Изюмского отдела полиции. Полицейские составили все необходимые документы.

По результатам обследования на состояние алкогольного опьянения, водитель трактора был трезв.

Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.

Теги: #дтп #полиция #харьковская_область
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