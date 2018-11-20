События

16:46 20.11.2018

На полигоне в Ровенской области взорвался неизвестный боеприпас, ранен военнослужащий 30 ОМБр

1 мин читать
На полигоне в Ровенской области взорвался неизвестный боеприпас, ранен военнослужащий 30 ОМБр

Взрыв неизвестного устройства произошел во вторник днем на одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области, ранения получил военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов от разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части. Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь, он безотлагательно эвакуирован в ближайший госпиталь", - говорится в сообщении на странице бригады в Фейсбуке.

Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкую, угрозы его жизни нет.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.

По информации отдела коммуникации полиции Ровенской области, в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории Ровенского общевойскового полигона осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат.

По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин взорвался неустановленный пока предмет. В результате взрыва ранения получил 19-летний солдат, его госпитализировали в военный госпиталь.

Теги: #всу #взрыв #полигон #ривненская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Относительная тишина сохранялась на линии столкновения на Донбассе во вторник

В жилом доме на окраине Харькова произошел взрыв в мусоропроводе, пострадавших нет

Боевики в понедельник 10 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Во Львовской области нашли умершим от удушения военнослужащего 24-й ОМБр

Двое украинских военных ранены в зоне ООС

Боевики не открывали огонь по позициям сил ООС с начала суток - Минобороны

Корпорация "Богдан" досрочно выполнила ГОЗ на 2018г на поставку ВСУ санитарных "Богдан 2251"

ОПК передал ВСУ более 65 ед. нового и восстановленного ВВТ, включая танки, БТР, бронеавтомобили и ПТРК

В Запорожье злоумышленник бросил в людей взрывное устройство, трое человек получили ранения - полиция

Боевики более 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, в ВСУ без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис прокурора МУС в начале декабря обнародует предварительный анализ доказательств Украины в делах по Майдану, Крыму и Донбассу – Немыря

Суд в Москве назначил 250 часов обязательных работ бывшей жене Джигарханяна за незаконную слежку за мужем

В Изюме посыпавший дорогу трактор наехал на 7 легковушек и полицейское авто

Northrop Grumman планирует модернизацию РН Antares под выполнение задач в новых миссиях - глава ГКАУ

Суд отказал в отводе экспертов, проводивших автотехнические экспертизы по делу о смертельном ДТП в центре Харькова

Украинские моряки с захваченного судна "Nivin" освобождены

Гандзюк в первый день после нападения сказала, что его организовали пророссийские силы - мэр Херсона

Суд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил выезд за границу

Порошенко поручил позаботиться о семье пограничника, погибшего под колесами контрабандиста на Закарпатье

Порошенко: Задание Госпогранслужбы – гарантировать безопасность в условиях гибридной войны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА