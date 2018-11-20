На полигоне в Ровенской области взорвался неизвестный боеприпас, ранен военнослужащий 30 ОМБр

Взрыв неизвестного устройства произошел во вторник днем на одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области, ранения получил военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов от разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части. Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь, он безотлагательно эвакуирован в ближайший госпиталь", - говорится в сообщении на странице бригады в Фейсбуке.

Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранения как легкую, угрозы его жизни нет.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.

По информации отдела коммуникации полиции Ровенской области, в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории Ровенского общевойскового полигона осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат.

По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время вблизи одной из машин взорвался неустановленный пока предмет. В результате взрыва ранения получил 19-летний солдат, его госпитализировали в военный госпиталь.