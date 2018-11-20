Украинские моряки с захваченного судна "Nivin" освобождены

Украинские моряки с ливийского судна "Nivin", захваченного ранее в Средиземном море нелегальными мигрантами, освобождены и находятся в безопасности, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Судно "Nivin" (порт Мисрата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Украинские моряки – в безопасности", - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины на странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Как сообщалось, 18 ноября группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно "Nivin" с украинскими моряками на борту. Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна, которое дрейфовало в Средиземном море. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.