Суд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил выезд за границу

Шевченковский районный суд г.Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова, ходатайство адвокатов об уменьшении размера залога и о предоставлении разрешения на выезд за границу не удовлетворено.

"20 ноября в Шевченковском районном суде состоялось очередное судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС", - сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По информации САП, прокуроры подали ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подсудимых.

"Суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова… Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу", - информирует прокуратура.

В связи с истечением времени, отведенного для судебного заседания по данному делу, прокуроры САП не смогли продолжить чтение обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря на 12:00.

Как сообщалось, 13 августа Шевченковский райсуд Киева продлил до 11 октября обязательства Р.Насирова в уголовном производстве. Согласно решению, экс-глава ГФС до 11 октября обязан будет носить электронный браслет, оставить на хранении в Государственной миграционной службе загранпаспорта, уведомлять правоохранителей о смене места проживания и работы.

2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Р.Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.