События

16:02 20.11.2018

Порошенко: Задание Госпогранслужбы – гарантировать безопасность в условиях гибридной войны

2 мин читать
Порошенко: Задание Госпогранслужбы – гарантировать безопасность в условиях гибридной войны

 Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что заданием Государственной пограничной службы в условиях гибридной войны является гарантирование высокого уровня безопасности гражданам.

"Перед Государственной пограничной службой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны Российской Федерации, в условиях террористических угроз, в условиях мирового миграционного кризиса", - сказал П.Порошенко в ходе посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота во вторник в Черкасской области.

По его словам, для этого применяются дополнительные меры для усиления контроля над въездом в Украину, в частности, в сжатые сроки в пунктах пропуска развернута система биометрического контроля иностранцев, особенно это касается тех, кто приехал из страны-агрессора.

Президент также напомнил, что создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожающее направление.

По словам главы государства, делаются шаги по переоснащению пограничной службы в соответствии с лучшими мировыми образцами и стандартами, сформированы подразделения оперативного реагирования "Дозор", в том числе и для проведения специальных действий на воде.

"Для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для Пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета", - добавил П.Порошенко.

Он отметил, что пограничники и в дальнейшем будут получать все необходимое для успешного выполнения поставленного задания.

Президент напомнил, что тысячи пограничников приняли участие в сдерживании агрессии РФ против Украины. "433 пограничника получили боевые ранения. За мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами, 856 воинов-пограничников удостоены государственных наград… 70 пограничников отдали свою жизнь за Украину", - отметил П.Порошенко.

Теги: #госпогранслужба #черкасская_область #порошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко поручил позаботиться о семье пограничника, погибшего под колесами контрабандиста на Закарпатье

Порошенко провел встречу с митрополитом Черкасским и Каневским УПЦ (МП)

На границе с Польшей и Беларусью проводят акцию владельцы "еврономеров"

Украина в Женеве примет участие во встрече государств-участников Конвенции о запрете противопехотных мин

Пограничник, на которого наехал машиной контрабандист на Закарпатье, скончался, не приходя в сознание

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

В Волынской области водитель внедорожника наехал на сотрудника Госпогранслужбы

Порошенко ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в Смеле

Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 25 тонн гумпомощи

ПОСЛЕДНЕЕ

На полигоне в Ровенской области взорвался неизвестный боеприпас, ранен военнослужащий 30 ОМБр

Украинские моряки с захваченного судна "Nivin" освобождены

Гандзюк в первый день после нападения сказала, что его организовали пророссийские силы - мэр Херсона

Суд отказался уменьшить залог Насирову и не разрешил выезд за границу

Активисты "Авто Евро Силы" перекрывали выезд из Мелитополя и трассу "Харьков-Симферополь" возле Запорожья

Владельцы авто с еврономерами перекрыли дороги в 16 областях по состоянию на 13:00

Елизавета II и принц Филипп отмечают 71-летнюю годовщину свадьбы

В 23 населенных пунктах Украины ограничено движения из-за акций автомобилистов с еврономерами

Правозащитники и политики заявили об угрозах в случае избрания Прокопчука главой Интерпола

УИНП инициирует перенос выходного с 9 мая на 8-е и отмену выходного 8 марта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА