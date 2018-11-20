Порошенко: Задание Госпогранслужбы – гарантировать безопасность в условиях гибридной войны

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что заданием Государственной пограничной службы в условиях гибридной войны является гарантирование высокого уровня безопасности гражданам.

"Перед Государственной пограничной службой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны Российской Федерации, в условиях террористических угроз, в условиях мирового миграционного кризиса", - сказал П.Порошенко в ходе посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота во вторник в Черкасской области.

По его словам, для этого применяются дополнительные меры для усиления контроля над въездом в Украину, в частности, в сжатые сроки в пунктах пропуска развернута система биометрического контроля иностранцев, особенно это касается тех, кто приехал из страны-агрессора.

Президент также напомнил, что создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожающее направление.

По словам главы государства, делаются шаги по переоснащению пограничной службы в соответствии с лучшими мировыми образцами и стандартами, сформированы подразделения оперативного реагирования "Дозор", в том числе и для проведения специальных действий на воде.

"Для усиления авиационной составляющей в ближайшие два года для Пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета", - добавил П.Порошенко.

Он отметил, что пограничники и в дальнейшем будут получать все необходимое для успешного выполнения поставленного задания.

Президент напомнил, что тысячи пограничников приняли участие в сдерживании агрессии РФ против Украины. "433 пограничника получили боевые ранения. За мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами, 856 воинов-пограничников удостоены государственных наград… 70 пограничников отдали свою жизнь за Украину", - отметил П.Порошенко.