События

15:15 20.11.2018

Активисты "Авто Евро Силы" перекрывали выезд из Мелитополя и трассу "Харьков-Симферополь" возле Запорожья

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В Запорожской области активисты общественной организации "Авто Евро Сила" перекрыли участок трассы "Харьков-Симферополь" в районе запорожского аэропорта, а также блокировали дорогу на выезде из Мелитополя с требованием от власти либерализации растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс–Украина", во вторник днем более сотни активистов проводят акцию гражданского неповиновения в рамках всеукраинской акции "Доступное авто каждому украинцу", перекрыв движение на международной трассе Е105 в районе запорожского аэропорта. Люди с флагами организации "Авто Евро Сила" беспрерывно идут по пешеходному переходу, блокируя проезд автотранспорта.

Также во вторник утром несколько десятков активистов этой же организации ненадолго перекрывали проезжую часть проспекта Соборного в районе здания Запорожской облгосадминистрации. Протестующим удалось перекрыть несколько полос центральной автомагистрали Запорожья.

Они провели митинг с требованиями отмены законопроектов №№8487 и 8488, которые, по их словам, не отвечают требованиям владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. После этого активисты продолжили свой протест на других дорогах Запорожья и региона.

Известно, что в Мелитополе акция протеста с перекрытием движения проводится на северном выезде из города.

Протестующие утверждают, что пропускают транспорт каждые три минуты, "чтобы не настраивать против себя участников движения".

Теги: #еврономера #запорожская_область #трасса #акция_протеста
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