Порошенко провел встречу с митрополитом Черкасским и Каневским УПЦ (МП)

Президент Украины Петр Порошенко встретился с митрополитом Черкасским и Каневским Украинской православной церкви (Московского патриархата) Софронием.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, встреча прошла во время рабочей поездки П.Порошенко в Черкасскую область, в рамках которой президент посетил Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах.

"Я хотел бы поблагодарить Вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который очень любит Черкащину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви - будущее украинской поместной автокефальной православной церкви. Низкий поклон Вам и благодарность за Ваши труды", - сказал президент в ходе общения с митрополитом.

Во время выступления перед общественно-политическим активом Черкасской области П.Порошенко подчеркнул, что украинцы поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине, однако "этого бы точно не удалось сделать, если бы не было воли Божьей".

"И не 27 лет ожидали украинцы этого большого события. И даже не 332 года. А 1030 лет с момента Крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 лет Украина ожидала автокефальной церкви. Потому, что это один из ключевых элементов создания государства суверенного, независимого государства Украина", - сказал П.Порошенко.