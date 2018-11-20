Владельцы авто с еврономерами перекрыли дороги в 16 областях по состоянию на 13:00

Протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрыли дороги в 16 областях по состоянию на 13:00 вторника, что на две области больше часом назад.

Как сообщается на странице "Укравтодор" в Facebook, по состоянию на 13:00 полностью или частично перекрыты трассы в следующих областях:

Винницкая - М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 292 + 300 (с. Стрижавка Винницкого р-на).

Волынская - М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого р-на), М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльского р-на).

Житомирская - М-06 Киев - Чоп, км 133 + 950 (с. Вересы).

Закарпатская - М-06 Киев - Чоп, км 717 + 400 (с. Нижние Ворота).

Кировоградская - М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 38 (г. Александрия).

Киевская - Р-03 Северо-восточный обход Киева, 10 км (в направлении Харькова), км 16 (в направлении Броваров), движение затруднено, скорость 5 км/ч.

Львовская - М-06 Киев - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского р-на), М-06 Киев - Чоп, км 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского р-на).

Николаевская - Н-24 Благовещенское - Николаев, км 224 + 700 (выезд из Николаева, возле АЗС "WOG").

Одесская - М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500 (левый проезд).

Полтавская - М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332 + 350, М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 207.

Ривненская - М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС "Сокар"), М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307.

Тернопольская - М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154.

Харьковская - М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 471 - км 472 (с. Песочин), М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 515 - км 516.

Херсонская - М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 206, Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, км 57.

Хмельницкая ь - Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич К.-Подольского р-на), Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов, км 249 + 320 (г. Шепетовка) .

Черкасская - М-05 Киев - Одесса, км 210, Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань, км 11 (с. Благодатное), организовано реверсное движение.

Как сообщалось, ранее "Киевпастранс" предупредил об изменениях курсирования автобусов №№ 24, 62, 55 из-за блокирования дорог автомобилями с иностранными номерами.

Общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности, об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации.