В 23 населенных пунктах Украины ограничено движения из-за акций автомобилистов с еврономерами

В г.Киев и еще в 19 областях Украины по состоянию на полдень продолжаются акции владельцев и сторонников автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "еврономера"), в которых принимают участие более 5 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел Украины.

"По состоянию на 12.00 в г.Киев и на территории 19 областей продолжаются акции представителей и сторонников общественной организации "Авто Евро Сила", в которых принимают участие более 5 тыс. человек", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД Украины во вторник.

Как отмечается, во время указанных мероприятий в 23 населенных пунктах ограничено движение автотранспорта.

Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации.