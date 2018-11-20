Правозащитники и политики заявили об угрозах в случае избрания Прокопчука главой Интерпола

Украинские правозащитники и политики заявляют об угрозе фактического контроля РФ над базой данных Интерпола и последующих репрессий в случае избрания российского представителя Александра Прокопчука главой Интерпола.

"Что будет, если президентом Интерпола станет россиянин? Они (РФ - ИФ) смогут контролировать базу, вносить туда оппонентов своего режима, их сателлиты и союзные страны смогут своих политических оппонентов вносить в эту базу... Смогут "крышевать" международных преступников, российских", - сказал во вторник на пресс-конференции в Киеве руководитель программ Харьковской правозащитной группы Борис Захаров.

По его словам, все это "приведет к массовым преследованиям и, вполне возможно, к множественным человеческим жертвам".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул: "Если Интерпол возглавит представитель России, есть не просто угроза, а мы должны быть уверены, что Интерпол станет еще одним инструментом в руках авторитарных и тоталитарных государств, при помощи которых они будут осуществлять глобальные нарушения прав человека в мире".

Вместе с тем, Р.Чубаров отметил, что не только правозащитники и общественность, но и ряд политиков в разных странах также выступили против избрания представителя РФ главой Интерпола.

"Я очень надеюсь на то, что завтра Россия не получит победу и будет поставлена на надлежащее ей место", - добавил глава Меджлиса.

Глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук в свою очередь подчеркнула, что украинские правозащитники просят Интерпол не допустить избрания российского представителя главой Интерпола. "Мы как правозащитные организации вынуждены были заявить и выступить против назначения Прокопчука... чтобы РФ не получила ещё больше влияния в Интерпола", - сказала она.

При этом правозащитник указала, что речь не идет о выступлении против конкретной кандидатуры. "Мы пониманием, что эта кандидатура связана с системой, которая сейчас доминирует в РФ, это авторитарная система, заточенная на политические преследования и эта система пытается уже не в первый раз "рейдерить" различные международные организации, чтобы получить инструменты и возможности, которые они предусматривают", - сказала А.Матвийчук.