УИНП инициирует перенос выходного с 9 мая на 8-е и отмену выходного 8 марта

Украинский институт национальной памяти (УИНП) инициирует изменения в государственном календаре праздников с тем, чтобы перенести выходной с Дня Победы 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, а также отменить выходной день 8 марта, сообщил глава УИНП Владимир Вятрович.

"Мы подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре… Мы предлагали перенос выходного с 9 мая на 8-ое и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого", - сказал В.Вятрович журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Глава УИНП отметил, что соответствующий законопроект еще не одобрен Кабинетом министров, в связи с этим еще не попал в Верховную Раду. По его словам, "камнем преткновения" в прохождении данного законопроекта в правительстве стало Министерство культуры, которое не согласовывает некоторые моменты.

"Речь идет о переносе выходного с 9 мая на 8-ое, и об отмене статуса выходного дня 8 марта. Мы будем на этом настаивать. Если мы увидим, что эти усилия бессмысленны, мы будем работать таким образом, чтобы этот законопроект был зарегистрирован как депутатский, и попал в зал", - сказал он.

При этом глава УИНП заверил, что отменять выходной в Рождество по старому стилю 7 января не намерены. Он напомнил, что ранее был отменен выходной 2 мая, при этом выходным днем стало Рождество 25 декабря.