События

13:06 20.11.2018

79% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа

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79% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа

Подавляющее большинство граждан Украины разделяют точку зрения, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в конце октября.

Однозначно согласны с таким утверждением 62% опрошенных, скорее согласны – 17%, скорее не согласны 4%, однозначно не согласны – 8% респондентов.

За последние годы согласных с таким утверждениям стало больше: в 2010-12гг их было 58-61%, затем их количество постепенно росло, достигнув максимума (80%) в 2015 году. Несогласных с таким утверждением было больше всего в 2011 году (29%), после этого их количество снижалось и с 2014 года не превышало 15%.

В настоящее время это утверждение разделяет подавляющее большинство жителей запада и центра страны (92% и 83% соответственно), на юге и востоке таких 69% и 67% соответственно. Более склонны поддерживать этот тезис жители сел, а также более молодые и украиноязычные респонденты.

69% респондентов положительно относятся к признанию сенатом США Голодомора 1932-33гг геноцидом Украинского народа, а 62% опрошенных считают, что Украине и дальше нужно добиваться международного признания Голодомора геноцидом.

68% опрошенных намерены в текущем году зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 21% сказали, что не будут этого делать. Эта инициатива находит большую поддержку на западе и в центре страны, но больше половины опрошенных на юге и востоке заявили, что также примут участие в этой акции.

Более всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора лично Иосифа Сталина - 47% и в целом центральное руководство СССР - 39%. Еще 28% возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23% - на высшее руководство Советской Украины. Лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезиса о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются менее 5%.

За последние 10 лет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33гг вырос с 37% до 48%, а инициативы предоставления компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям - с 46% до 63%.

Исследование было проведено 20-29 октября 2018 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения; ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Теги: #украина #соцопрос #голодомор
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