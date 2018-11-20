На границе с Польшей и Беларусью проводят акцию владельцы "еврономеров"

На автодорогах возле пунктов пропуска на границе Украины с Польшей и Беларусью владельцы автомобилей с европейской регистрацией проводят акцию, мероприятие не влияет на работу пунктов пропуска.

"По некоторым направлениям, а именно ПП "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью и ПП "Ягодин" на границе с Польшей на определенном расстоянии от пунктов пропуска мы наблюдаем скопление людей, рядом с ними находятся наряды патрульной полиции, которые работают над недопущением правонарушений со стороны граждан непосредственно на дороге... Сегодня на этих направлениях мы также фиксируем определенное снижение движения к ПП", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины во вторник.

В пограничном ведомстве пояснили, что скопление людей находится на расстоянии 1-3 км от пунктов пропуска.

В пресс-службе Госпогранслужбы также уточнили, что накануне вечером пограничники фиксировали некоторое снижение пассажиропотока, однако ночью граждане могли свободно пересечь границу.

"Пункты пропуска, где выполняют свои задания сотрудники Госпогранслужбы, функционируют в штатном режиме, никаких ограничений пересечения гражданами или транспортом - нет", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь как сообщает во вторник пресс-служба полиции Черниговской области, представители общественной организации владельцев автотранспорта на "еврономерах" непрерывно ходят по пешеходному переходу возле международного пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе, чем перекрыли движение транспорта.

"Время от времени они все же пропускают по несколько автомобилей, после чего возобновляют хождение по переходу", - сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, сейчас вблизи международного пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе находятся 150 автомобилей протестующих. "Количество участников акции - около 250 человек. Машины на "еврономерах" построены на обочинах и не препятствуют проезду другого транспорта", - сказано в сообщении полиции.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка.. В настоящее время конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка не зафиксировано.

В Волынской области, по информации областной полиции, утром во вторник в рамках всеукраинской акции митингующие путем непрерывного движения по пешеходному переходу частично ограничили движение транспорта на автодороге "Киев – Ковель – Ягодин" в с.Старовойтово Любомльског района.

Также митингующие частично ограничили движение транспорта на автодороге сообщением "Луцк – Ковель" в с.Княгининок Луцкого района.

К охране публичной безопасности привлечено более 30 сотрудников полиции Волынской области и спасатели.

Ранее в этот день водители автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи") перекрыли движение по ул. Грушевского в Киеве .

Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации.