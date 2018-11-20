События

12:38 20.11.2018

На окружной Житомира осложнено движение - полиция

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 Полиция сообщает об осложнении автомобильного движения по объездной дороге Житомира (международная трасса Е40) во вторник.

"К сведению водителей! 20 ноября происходит осложнение движения на объездной дороге Житомира, а именно вблизи поворота на с Вересы", - сообщается на сайте патрульной полиции в Житомирской области во вторник.

"В местах, где временно усложняется движение, работают экипажи патрульной полиции. Информация об осложнении движения на автодороге "Киев - Чоп" будет обновляться", - говорится в сообщении.

При этом в полиции не уточняют причину усложнения движения под Житомиром, однако во вторник по всей Украине проходят акции протеста с требованием отмены законопроектов №8487 та №8488, которыми понижены ставки акцизов на ввоз легковых автомобилей в Украину, однако, по мнению, протестующих, недостаточно.

В частности, активисты движения "Авто Евро Сила" перекрывают трассу Киев-Чоп во Львовской области. Также митингующие частично перекрыли движение по Киевской трассе под Одессой.

Теги: #еврономера #трасса #акция_протеста #житомир
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