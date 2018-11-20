События

12:32 20.11.2018

Митингующие перекрыли киевскую трассу под Одессой

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 Около двухсот автомобилей на европейских номерах частично перекрыли движение по Киевской трассе под Одессой в районе КПП "Дачное" во вторник, сообщает местное издание "Думская".

По данным издания, участники акции заблокировали по две полосы в каждом направлении. По словам протестующих, аналогичные акции проходят во вторник по всей Украине.

Владельцы авто на еврономерах требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488, которые снизили ставки акцизов на ввоз легковых автомобилей в Украину, поскольку, по их словам, они остались по-прежнему очень высокими.

Протестующие заявляют, что их акция является бессрочной и будет продолжаться до выполнения их требований.

Теги: #еврономера #трасса #акция_протеста #одесская_область
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