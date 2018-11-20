События

12:08 20.11.2018

Активисты "Авто Евро Силы" в двух местах перекрывают трассу Киев-Чоп

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Активисты движения "Авто Евро Сила" перекрывают трассу Киев-Чоп во Львовской области в двух местах, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы, более 30 участников акции все время ходят по пешеходному переходу в с. Розвадов (Николаевский р-н). Транспорт они пропускают каждые полчаса.

Также несколько десятков человек ходят по пешеходному переходу в с. Старый Милятин (Бусский р0н) 10 минут, затем 30 минут пропускают транспорт.

Активисты "Авто Евро Силы" проводят акции протеста по всей стране. Они требуют отмены законопроектов №8487 та №8488, которые изменили ставки акцизов на ввоз легковых автомобилей в Украину.

Теги: #еврономера #трасса #акция_протеста #активисты
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