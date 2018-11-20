События

12:05 20.11.2018

Более 800 правоохранителей обеспечивают безопасность в связи с проведением акции в центре Киева

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Более 800 правоохранителей обеспечивают безопасность в связи с проведением акции в центре Киева

Работники полиции г.Киева, патрульные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины несут службу в усиленном режиме в связи с проведением в центре Киева акции владельцев автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи").

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции г.Киева, на охрану публичной безопасности задействовано более 800 правоохранителей.

"Согласно поданным заявкам, сегодня в столице запланирован ряд мероприятий, в том числе акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Несмотря на то, что в правительственном квартале из-за проведения мероприятий затруднено движение транспорта, просим водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования", - сообщают в полиции.

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства, не конфликтовать и не устраивать провокаций.

Ранее в этот день водители автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи") перекрыли движение по ул. Грушевского в Киеве, вследствие чего уровень пробок в центре по данным Google.Maps поднялся до "высокого".

Как сообщалось, ранее "Киевпастранс" предупредил об изменениях курсирования автобусов №№ 24, 62, 55 из-за блокирования дорог автомобилями с иностранными номерами.

Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины.

"Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результатов по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза", - сообщили в организации

Теги: #киев #акции_протеста #еврономера #полиция
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