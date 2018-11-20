События

11:29 20.11.2018

СБУ пресекла деятельность межрегиональной группы, взламывавшей автоматизированные банковские системы

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СБУ пресекла деятельность межрегиональной группы, взламывавшей автоматизированные банковские системы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную организованную группу, которая специализировалась на похищении денег путем взлома автоматизированных систем банковских терминалов.

"Оперативники Управления СБУ в Харьковской области установили, что в состав группировки входили некоторые жители Харькова, Киева и Киевской области. Злоумышленники подыскивали подставных лиц, на которых оформляли банковские карточные счета. С использованием специальных технических средств дельцы искажали информацию о якобы зачислении на указанные счета денег через терминалы самообслуживания, затем снимали наличные в банкоматах", - сообщает пресс-центр СБУ,

По данным спецслужбы, участники группы пытались также наладить изготовление поддельной валюты с нанесением на фальшивые банкноты некоторых защитных элементов.

Правоохранители задержали двух членов группы в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) во время очередного неправомерного снятия наличных.

В ходе санкционированных следственных действий в помещениях участников группы обнаружены банковские карточки, оформленные на подставных лиц, оборудование для искажения работы банковских терминалов, а также печатное оборудование, клише, металлические матрицы для изготовления поддельных денег и образцы самодельных банкнот.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины ведутся следственно-оперативные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов дела по ч.3 ст.28 ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины, уведомлении задержанных о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция проводилась совместно с подразделением киберполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Теги: #банки #сбу #взлом #терминалы
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