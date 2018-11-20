Водители на еврономерах перекрыли ул.Грушевского у Рады, уровень пробок в центре Киев высокий

Водители автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи") перекрыли движение по ул. Грушевского в Киеве, вследствие чего уровень пробок в центре по данным Google.Maps поднялся до "высокого".

По состоянию на 11:00 вторника максимальный уровень пробок наблюдается на ул.Грушевского, ул.Московской, Кловском спуске, ул.Институтской и Владимирском спуске.

Также "стоят" Бессарабская площадь, ул.Хрещатик и частично бульвар Т.Шевченко.

Как сообщалось, ранее "Киевпастранс" предупредил об изменениях курсирования автобусов №№ 24, 62, 55 из-за блокирования дорог автомобилями с иностранными номерами.