События

11:11 20.11.2018

Водители на еврономерах перекрыли ул.Грушевского у Рады, уровень пробок в центре Киев высокий

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 Водители автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи") перекрыли движение по ул. Грушевского в Киеве, вследствие чего уровень пробок в центре по данным Google.Maps поднялся до "высокого".

По состоянию на 11:00 вторника максимальный уровень пробок наблюдается на ул.Грушевского, ул.Московской, Кловском спуске, ул.Институтской и Владимирском спуске.

Также "стоят" Бессарабская площадь, ул.Хрещатик и частично бульвар Т.Шевченко.

Как сообщалось, ранее "Киевпастранс" предупредил об изменениях курсирования автобусов №№ 24, 62, 55 из-за блокирования дорог автомобилями с иностранными номерами.

Теги: #киев #еврономера #акция_протеста #транспорт
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