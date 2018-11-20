События

10:51 20.11.2018

"Киевпастранс" предупредил об изменениях курсирования автобусов из-за блокирования дорог автомобилями с иностранными номерами

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Из-за блокирования дорог в центре Киева автомобилями с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи") изменено курсирование без соблюдения графика движения на автобусных маршрутах №№ 24, 62, 55.

"С 8.50 движение автобусов организовано: - маршрут 24 и маршрут 62: до ст. м. Арсенальная и до Европейской площади; маршрут 55 курсирует по бульвару Леси Украинки", - сообщило КП "Киевпастранс" на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

Теги: #киев #транспорт
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