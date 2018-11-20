Первые вертолеты французском компании Airbus Helicopters уже практически готовы, поступят в Украину в декабре - Аваков

Первые вертолеты французской компании Airbus Helicopters в декабре передадут Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super puma практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, настройку и испытательные полеты", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер.

Министр отметил, что в декабре вертолеты передадут Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. "Наши пилоты уже там – знакомятся со своими машинами, приобретают опыт", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в рамках украинско-французского контракта до конца 2018 года четыре вертолета поступят для ГСЧС и Нацгвардии Украины.