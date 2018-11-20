События

10:35 20.11.2018

Первые вертолеты французском компании Airbus Helicopters уже практически готовы, поступят в Украину в декабре - Аваков

1 мин читать
Первые вертолеты французском компании Airbus Helicopters уже практически готовы, поступят в Украину в декабре - Аваков

 Первые вертолеты французской компании Airbus Helicopters в декабре передадут Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super puma практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, настройку и испытательные полеты", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер.

Министр отметил, что в декабре вертолеты передадут Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. "Наши пилоты уже там – знакомятся со своими машинами, приобретают опыт", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в рамках украинско-французского контракта до конца 2018 года четыре вертолета поступят для ГСЧС и Нацгвардии Украины.

Теги: #airbus #вертолеты #мвд #аваков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

Украина может приостановить свое членство в Интерполе, если его возглавит представитель РФ

Назначение представителя РФ на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить возможности для преследования политических оппонентов

Нацполиция получила 14 новых служебных автомобилей повышенной проходимости

МВД Грузии начало расследование угроз кандидату в президенты Зурабишвили

Аваков: МВД не допустит провокаций на религиозной почве, ситуации с "титушками" будут пресекаться

Суд отказал ЦПК в удовлетворении жалобы на отказ обжаловать закрытие "дела рюкзаков" против сына Авакова и Чеботаря

Активисты требуют отставки Луценко и Авакова в связи с гибелью Гандзюк

Полиция выполнила все следственные действия по делу Гандзюк и производство передано в СБУ

Аваков о санкциях РФ: Миллионы украинцев не перешибешь не санкциями, ни уголовными делами

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность межрегиональной группы, взламывавшей автоматизированные банковские системы

Водители на еврономерах перекрыли ул.Грушевского у Рады, уровень пробок в центре Киев высокий

"Киевпастранс" предупредил об изменениях курсирования автобусов из-за блокирования дорог автомобилями с иностранными номерами

Игорь Прокопчук ничем себя не скомпрометировал на посту постпреда Украины при ОБСЕ - МИД

США предложили Украине два фрегата, выведенные из состава их ВМС – Воронченко

Французы продолжают протесты против повышения цен на топливо

Число жертв природных пожаров в Калифорнии выросло до 82 человек

Сенаторы США призвали голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола

В Житомирской области задержали мужчину за хранение наркотиков и предложение взятки должностным лицам

В Украине из-за непогоды в трех областях обесточено 60 населенных пунктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА