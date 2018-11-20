Число жертв природных пожаров в Калифорнии выросло до 82 человек

Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 82 человек, сообщает телеканал CBS News.

Из них 79 человек погибли во время природных пожаров в округе Бьютт на севере Калифорнии, еще трое стали жертвами стихии в округе Лос-Анджелес и Вентура. Оба пожара бушуют с прошлой недели, пока пожарным не удалось ликвидировать их.

Ранее поступали данные о 80 погибших в Калифорнии.

Между тем, спасательные службы продолжают поиск почти 700 человек, которые пока считаются пропавшими без вести. Пожары нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, огонь уничтожил более 3 тыс. зданий.

В результате пожаров во многих крупных городах Калифорнии наблюдается густой смог, в том числе в Сан-Франциско. Местные власти пока не представили никакой информации относительно причин пожаров, расследование продолжается.

17 ноября президент США Дональд Трамп совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии, никогда ничего подобного. Это как тотальное разрушение", - заявил президент.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, тогда погибло около 1 тыс. человек.