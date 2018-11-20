События

09:57 20.11.2018

Число жертв природных пожаров в Калифорнии выросло до 82 человек

1 мин читать

Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 82 человек, сообщает телеканал CBS News.

Из них 79 человек погибли во время природных пожаров в округе Бьютт на севере Калифорнии, еще трое стали жертвами стихии в округе Лос-Анджелес и Вентура. Оба пожара бушуют с прошлой недели, пока пожарным не удалось ликвидировать их.

Ранее поступали данные о 80 погибших в Калифорнии.

Между тем, спасательные службы продолжают поиск почти 700 человек, которые пока считаются пропавшими без вести. Пожары нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, огонь уничтожил более 3 тыс. зданий.

В результате пожаров во многих крупных городах Калифорнии наблюдается густой смог, в том числе в Сан-Франциско. Местные власти пока не представили никакой информации относительно причин пожаров, расследование продолжается.

17 ноября президент США Дональд Трамп совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии, никогда ничего подобного. Это как тотальное разрушение", - заявил президент.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, тогда погибло около 1 тыс. человек.

Теги: #пожары #сша #калифорния
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США предложили Украине два фрегата, выведенные из состава их ВМС – Воронченко

Сенаторы США призвали голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Пять человек, включая преступника, погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго

Число погибших от пожаров в Калифорнии превысило 75 человек

Трамп планирует сменить до пяти высокопоставленных сотрудников администрации

Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись убийства Хашкаджи

Спецпредставитель США и талибы провели в Катаре трехдневные переговоры

Баку готовит "решительный протест" Вашингтону в связи с визитом главы НКР Саакяна в США

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность межрегиональной группы, взламывавшей автоматизированные банковские системы

Водители на еврономерах перекрыли ул.Грушевского у Рады, уровень пробок в центре Киев высокий

"Киевпастранс" предупредил об изменениях курсирования автобусов из-за блокирования дорог автомобилями с иностранными номерами

Игорь Прокопчук ничем себя не скомпрометировал на посту постпреда Украины при ОБСЕ - МИД

Первые вертолеты французском компании Airbus Helicopters уже практически готовы, поступят в Украину в декабре - Аваков

Французы продолжают протесты против повышения цен на топливо

В Житомирской области задержали мужчину за хранение наркотиков и предложение взятки должностным лицам

В Украине из-за непогоды в трех областях обесточено 60 населенных пунктов

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены трое украинских военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА