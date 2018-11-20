События

08:49 20.11.2018

В Житомирской области задержали мужчину за хранение наркотиков и предложение взятки должностным лицам

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В Житомирской области задержали мужчину за хранение наркотиков и предложение взятки должностным лицам

Правоохранители в Житомирской области задержали местного жителя за хранение наркотических веществ и попытку дать взятку должностным лицам, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Подполковник полиции сообщил, что 40-летний местный житель, которого полицейские разоблачили в хранении наркотических веществ, предложил ему и следователю этого же подразделения предоставить взятки, чтобы откупиться", - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

"В служебном кабинете чиновника полиции мужчина пообещал передать 5тыс. грн в качестве вознаграждения за прекращение в отношении него уголовного преследования. На этом взяткодателя задержали сотрудники внутренней безопасности, ГУНП и областной прокуратуры", - отметили в полиции.

В полиции также отметили, что злоумышленник был ранее судим за кражу в составе организованной преступной группы. В настоящее время ему снова грозит лишение свободы за предложение взятки должностному лицу. Правоохранители задержали фигуранта на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теги: #житомирщина #украина #задержание #наркотики
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