События

08:08 20.11.2018

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ

1 мин читать

Военнослужащие Операции Объединенных сил на Донбассе сбили очередной российский БПЛА, сообщает пресс-центр ООС.

"19 ноября около 9:49 средствами РЭС было выявлено беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту "Бахмут-Константиновка-Очеретино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

В пресс-центре также добавили, что судя по обломкам и характерного парашюта с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации.

Теги: #рф #беспилотник #украина #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены трое украинских военных

При столкновении двух легковушек и автобуса в Ивано-Франковской области погиб один человек, еще три пострадали

Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Шестеро человек скончались от переохлаждения за минувшие выходные в Киевской области

В жилом доме на окраине Харькова произошел взрыв в мусоропроводе, пострадавших нет

Из Львова экстрадировали в Польшу женщину, разыскиваемую за убийство

В Белой Церкви несовершеннолетняя школьница выпрыгнула из окна 8-го этажа

В Днепре в результате ДТП пострадало три человека

Украина может приостановить свое членство в Интерполе, если его возглавит представитель РФ

Назначение представителя РФ на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить возможности для преследования политических оппонентов

ПОСЛЕДНЕЕ

Пять человек, включая преступника, погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго

Украина в Женеве примет участие во встрече государств-участников Конвенции о запрете противопехотных мин

Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше

Луценко не считает уместным отстранение своего зама Енина из-за экстрадиции в РФ Тумгоева

Боевики в понедельник 10 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

Омбудсмен одобрила законопроект об упрощенном оформлении документов для жителей зоны проведения ООС

Деловой оптимизм в Великобритании упал до минимума с 2009г

Крымский экс-депутат Ганыша приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене

Более 20 нардепов получают компенсацию, хотя имеют жилье в Киеве; Генпрокуратура и САП собрали материалы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА