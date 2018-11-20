Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ

Военнослужащие Операции Объединенных сил на Донбассе сбили очередной российский БПЛА, сообщает пресс-центр ООС.

"19 ноября около 9:49 средствами РЭС было выявлено беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту "Бахмут-Константиновка-Очеретино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

В пресс-центре также добавили, что судя по обломкам и характерного парашюта с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации.