События

07:33 20.11.2018

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены трое украинских военных

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За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 9 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В ходе боевых действий, три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, из минометов 120-го калибра противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Чермалыка и хутора Свободного боевики применяли минометы обоих калибров.

"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово", - отметили в пресс-центре штаба.

По данным украинской разведки три боевика уничтожены и шестеро ранены.

"В течение текущих суток противник огневой активности не проявлял", - добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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