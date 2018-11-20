За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены трое украинских военных

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 9 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В ходе боевых действий, три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, из минометов 120-го калибра противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Чермалыка и хутора Свободного боевики применяли минометы обоих калибров.

"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово", - отметили в пресс-центре штаба.

По данным украинской разведки три боевика уничтожены и шестеро ранены.

"В течение текущих суток противник огневой активности не проявлял", - добавили в штабе ООС.