При столкновении двух легковушек и автобуса в Ивано-Франковской области погиб один человек, еще три пострадали

В Ивано-Франковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей и автобуса погиб один человек, трое получили травмы, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции области.

"Авария произошла в понедельник в Тысменице с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса. В машине и в автобусе находились пассажиры", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 27-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos" на закругленном дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом сообщением "Ивано-Франковск-Кутище". При столкновении сильно задело автомобиль "Volkswagen Passat".

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля "Daewoo Lanos", житель Тысменицы, погиб на месте. Водителя и пассажира рейсового автобуса, а также пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" госпитализировали.

По факту аварии правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта").