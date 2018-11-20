Шестеро человек скончались от переохлаждения за минувшие выходные в Киевской области
В Киевской области за прошедшие выходные в результате переохлаждения скончались шестеро человек, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные", - говорится в сообщении.
Как отмечается, основные симптомы переохлаждения - бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела.
В полиции отметили, что в случае переохлаждения необходимо быстро войти в теплое помещение, двигать конечностями, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах, однако не слишком энергично, чтобы не повредить замерзшие ткани, а также пить согревающие напитки, кроме алкоголя.
"Для согревания не используйте грелку, тепло плиты или камина. Пораженные участки теряют чувствительность, поэтому можно легко нанести себе ожогов", - подытожили в полиции.