События

05:35 20.11.2018

Шестеро человек скончались от переохлаждения за минувшие выходные в Киевской области

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В Киевской области за прошедшие выходные в результате переохлаждения скончались шестеро человек, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основные симптомы переохлаждения - бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела.

В полиции отметили, что в случае переохлаждения необходимо быстро войти в теплое помещение, двигать конечностями, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах, однако не слишком энергично, чтобы не повредить замерзшие ткани, а также пить согревающие напитки, кроме алкоголя.

"Для согревания не используйте грелку, тепло плиты или камина. Пораженные участки теряют чувствительность, поэтому можно легко нанести себе ожогов", - подытожили в полиции.

Теги: #киевская_область #жертвы #украина #переохлаждение
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