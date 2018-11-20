Пять человек, включая преступника, погибли в результате стрельбы в больнице Чикаго

Во время стрельбы в больнице в Чикаго (США) погибли пять человек, включая неизвестного, который открыл огонь по персоналу и пациентам медучреждения, сообщила местная полиция.

Ранее СМИ сообщали о четырех тяжелораненых, а также мертвом стрелке.

Среди погибших - офицер полиции, о чем сообщил ее представитель.

В сообщении агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП) отмечается, что стрелок мертв, однако пока неизвестно, покончил ли он жизнь самоубийством или же был ликвидирован полицейскими.

Как заявили свидетели, стрельба началась на парковке возле больницы. Преступник разговаривал с женщиной, а потом выстрелил ей в грудь. После этого он вошел в здание больницы и продолжил стрельбу.

По словам свидетелей, он стрелял в людей наугад.

На данный момент у полиции нет данных о нападавшем и возможных мотивах, побудивших его открыть стрельбу.