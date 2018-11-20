События

04:38 20.11.2018

В жилом доме на окраине Харькова произошел взрыв в мусоропроводе, пострадавших нет

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В Харькове произошел взрыв в мусоропроводе в жилом доме по ул.Большая Кольцевая.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате возгорания мусора в мусоропроводе. Что именно привело к возгоранию - неизвестно... В результате происшествия никто из граждан не пострадал",- сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета Индустриального отдела полиции города

 

Теги: #взрыв #украина #мусоропровод #харьков
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