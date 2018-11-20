Из Львова экстрадировали в Польшу женщину, разыскиваемую за убийство

Львовская прокуратура по выполнению поручении Министерства юстиции экстрадировала в Польшу задержанную в мае текущего года женщину, которую разыскивали за убийство.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Львовской области, 64-летняя злоумышленница разыскивалась иностранными правоохранителями для отбытия наказания за совершение убийства.

"В настоящее время указанное лицо принято правоохранительными органами Республики Польша, где она будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние", - отметили в прокуратуре.