События

03:39 20.11.2018

Из Львова экстрадировали в Польшу женщину, разыскиваемую за убийство

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Из Львова экстрадировали в Польшу женщину, разыскиваемую за убийство

Львовская прокуратура по выполнению поручении Министерства юстиции экстрадировала в Польшу задержанную в мае текущего года женщину, которую разыскивали за убийство.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Львовской области, 64-летняя злоумышленница разыскивалась иностранными правоохранителями для отбытия наказания за совершение убийства.

"В настоящее время указанное лицо принято правоохранительными органами Республики Польша, где она будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние", - отметили в прокуратуре.

Теги: #львов #украина #экстрадиция #убийство
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