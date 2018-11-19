В Белой Церкви несовершеннолетняя школьница выпрыгнула из окна 8-го этажа

В г.Белая Церковь (Киевская обл.) 14-летняя девочка выпрыгнула из окна многоэтажного жилого дома.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области, 14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры, расположенной на 8 этаже многоэтажного дома.

"От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по месту жительства погибшей полицейские изъяли системный блок компьютера и мобильный телефон несовершеннолетней.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". Работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.