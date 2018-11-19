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21:28 19.11.2018

В Днепре в результате ДТП пострадало три человека

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В Днепре в результате ДТП пострадало три человека

В Днепре на перекрестке запорожского шоссе и ул.Космической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 легковых машин.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепра, водители трех машин получили травмы и госпитализированы в больницу.

"ДТП произошло в 8 часов вечера. Столкнулось 10 автомобилей. Пострадали три водителя, двух из которых спасатели доставали с помощью спецтехники", - рассказали в Нацполиции.

По словам правоохранителей, водитель машины BMW 1981 года рождения, водитель Subaru Forester 1984 года рождения и водитель Fiato 1976 года рождения госпитализированы в Днепропетровскую областную больницу им.Мечникова.

Следователи выясняют причины ДТП, в котором также пострадали автомобили Skoda, KIA, ВАЗ, "Славута", "Ланос", Nissan Qashqai и BMW-735.

Предварительная причина ДТП полиция называет "несоблюдение скоростного режима и самоуверенность на дороге одного из водителей".

Теги: #днепр #пострадавшие #дтп #украина
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Интерфакс-Украина
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