События

19:04 19.11.2018

Украина в Женеве примет участие во встрече государств-участников Конвенции о запрете противопехотных мин

1 мин читать
Украина в Женеве примет участие во встрече государств-участников Конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию для участия в 17-й встрече государств-участников Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая пройдет в Женеве (Швейцария) 26-30 ноября.

Это определено указом (№372/2018) главы государства от 19 ноября.

Согласно документу, возглавляет делегацию постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко, его заместителем назначен начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров

Теги: #женева #порошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Порошенко ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в Смеле

Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность

Порошенко заверил группу архиереев УПЦ (МП) в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции

В УПЦ-КП обвиняют представителей УПЦ (МП) в препятствовании встречи Порошенко с иерархами

Порошенко поздравил Мустафу Джемилева с 75-летним юбилеем

Генпрокуратура вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением – Порошенко

Порошенко в Париже принял участие в церемонии памяти 100-й годовщины завершения Первой Мировой войны

Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке

Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше

Луценко не считает уместным отстранение своего зама Енина из-за экстрадиции в РФ Тумгоева

Боевики в понедельник 10 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

Омбудсмен одобрила законопроект об упрощенном оформлении документов для жителей зоны проведения ООС

Деловой оптимизм в Великобритании упал до минимума с 2009г

Крымский экс-депутат Ганыша приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене

Более 20 нардепов получают компенсацию, хотя имеют жилье в Киеве; Генпрокуратура и САП собрали материалы

Недостаток воды способен подорвать мир

Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА