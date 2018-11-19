Украина в Женеве примет участие во встрече государств-участников Конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию для участия в 17-й встрече государств-участников Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая пройдет в Женеве (Швейцария) 26-30 ноября.

Это определено указом (№372/2018) главы государства от 19 ноября.

Согласно документу, возглавляет делегацию постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко, его заместителем назначен начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров