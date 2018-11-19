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18:09 19.11.2018

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

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В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии объявил на 19-20 ноября штормовое предупреждение в области: в ночь на вторник и днем ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

"19-20 ноября: на территории Днепропетровской области снег, мокрый снег, ночью местами по области сильный. Местами гололед, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Возможно образование снежного покрова высотой 5-10 см", - говорится в сообщении.

Специалисты управления гражданской защиты Днепропетровской облгосадминистрации призвали водителей по возможности воздержаться от поездок и ни в коем случае не выезжать на дорогу на летней резине.

Жителям области посоветовали во время сильного ветра не стоять под деревьями, у кромок крыш, вблизи линий электропередач, столбов.

Теги: #гололед #снег #днепр #предупреждение
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