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17:50 19.11.2018

Деловой оптимизм в Великобритании упал до минимума с 2009г

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Деловой оптимизм в Великобритании упал до минимума с 2009г

Настроение предпринимателей в Великобритании сильно ухудшилось, свидетельствуют данные британской консалтинговой фирмы IHS Markit.

В настоящее время только 32% компаний страны ожидают роста деловой активности в течение ближайших 12 месяцев, сообщается в ежеквартальном отчете. Это наихудший показатель с 2009 года, когда началось ведение расчетов.

В июне он составлял 39%. Постепенное падение оптимизма происходит с февраля 2014 года, когда он достиг пикового значения в 66%.

Предыдущий рекордный минимум в 33% был зафиксирован в октябре 2011 года.

Количество компаний Британии, которые планируют увеличить свой штат в следующий год, сейчас составляет 15% против 23% во втором квартале. Это самый низкий уровень с февраля 2013 года.

Капзатраты планируют нарастить 1% компаний по сравнению с 10% три месяца назад. Этот показатель является минимальным с октября 2011 года и самым низким среди всех государств, для которых его рассчитывает IHS Markit.

"Сильные встречные ветры из-за внутренней политической неопределенности и более умеренных перспектив роста мировой экономики привели к падению деловой уверенности в Великобритании до самого слабого уровня с октября 2009 года, - отмечает глава IHS Markit Тим Мур. - Ответы наших респондентов показывают, что опасения из-за Brexit оказывают сильное давление на инвестиции бизнеса и планы найма сотрудников".

Теги: #великобритания
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